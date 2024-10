Dedeleben. - Die diesjährige Saison im Dedelebener Freibad ist inzwischen vorbei – eine in Summe durchmischte Saison, wie Christian Wenig vom betreibenden Förderverein rückblickend zusammenfasst. „Zu Beginn der Saison im Juni bis Mitte Juli war das Wetter nicht optimal. Doch das Problem hatten ja alle anderen Freibäder auch. Danach wurde das Wetter besser und damit stiegen auch die Besucherzahlen.“

Mit speziellen Veranstaltungen habe man auch in diesem Jahr versucht, noch mehr Besucher anzulocken – mit Erfolg: „Gerade die durchgeführten Events wie der Cocktailabend oder das Kinderfest kamen super bei den Gästen an“, so Wenig im Namen des Vereins, der sich freut, dass auch stets so viele Gäste aus der Ferne begrüßt werden können. „Alle genossen den Besuch in unserem gepflegten Bad und den Aufenthalt unter den schattenspendenden Bäumen“, sagt er. Der im Freibadverein angestellte Rettungsschwimmer habe es dem Verein dann auch ermöglicht, spontan die Saison um eine Woche verlängern zu können. „So war erst der 8. September der letzte Tag – an dem als Dankeschön an die Besucher alle freien Eintritt hatten.“

Zahlreiche Jugenbdliche packten beim Arbeitseinsatz mit an. Foto: Verein

Doch nach Saison ist vor der Saison und so gilt es bereits jetzt das anstehende Jahr vorzubereiten. Dazu sind mehrere Arbeitseinsätze angesetzt – so wie kürzlich der mit dem Ziel, den Volleyball und den Spielplatz mit Folie abzudecken und so winterfest zu machen. „Durch die Beteiligung einiger Jugendlicher aus dem Dorf konnten die Arbeiten zügig bewältigt werden“, lobt Wenig. „Dorfleben heißt eben auch, sich gegenseitig zu unterstützen.“ Nur mit den wenigen aktiven Vereinsmitgliedern sei das alles nicht zu schaffen.

Für das kommende Jahr seien neben laufenden Pflege- und Wartungsarbeiten auch wieder gleich mehrere größere Projekte vorgesehen. „Das größte wird die Installation einer PV-Anlage sein“, verrät er. „Mit dieser Anlage sollen hohen Energiekosten für die ständig laufenden Pumpen gesenkt werden.“