Der Diebstahl von Ortsschildern ist neuer Trendsport - auch im Harz. Nachdem die gelbe Tafel nun mehrfach in Benzingerode und andernorts abhanden gekommen ist, haben die Diebe auch in Halberstadt zugeschlagen. Aber niemand weiß wann.

Halberstadt. - Der Diebstahl eines Ortsschildes ist in Benzingerode so etwas wie eine traurige Gewohnheit geworden. Ob die Tat in Halberstadt eher Nachahmung oder Vorbild ist, kann man nur spekulieren. Wie lange die gelbe Tafel an den Spiegelsbergen fehlt, ist ungeklärt.