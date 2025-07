Der Rogätzer Heiner Lampa findet alte Flaschen mit einem Siegeldruck. Er gibt sie dem Verein „Heimat- und Kulturfreunde“. Was die Vorsitzende herausgefunden hat.

Ungewöhnlicher Fund in der Börde

Rogätz - Die leicht trüben Glasflaschen und einige dazugehörige Bügelverschlüsse aus Steingut hat Heiner Lampa aus Rogätz in den Pappeln gefunden. Dort wohnen er und seine Frau seit vielen Jahren am Rande des einstigen Ascheberges. Der Name Ferdinand Bones ist darauf zu lesen. Wer war er?