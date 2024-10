In Zusammenarbeit von Ortschaftsrat und Privatleuten wurde ein Baum gepflanzt. Weitere Aktionen sind bereits geplant

Aderstedt. - „Vor ein zwei Jahren musste eine der drei Linden auf dem Ernst-Thälmann-Platz gefällt werden, weil sie hohl und kaputt war“, erzählt Jenny Kräcker. Die junge Frau ist neue Ortsbürgermeisterin in Aderstedt (wir berichteten) – und geht gleich zu Beginn motiviert mehrere Vorhaben an.

„Eigentlich wollten wir von unserem diesjährigen Ortsbudget das Schwarze Brett neu machen, aber weil wir da Unterstützung von Fabian Hoffmeister bekommen haben und so nur das Material stellen mussten, ist noch ein wenig Geld übrig geblieben“, sagt sie.

Schon lange sei die fehlende Linde im Ortskern vielen ein Dorn im Auge – weshalb man auch dieses Problem angehen wollte.

Auch hier gab es Unterstützung aus dem Dorf, dieses Mal von Brian Knobloch und seiner Freundin Doreen Sauerzapf, die die neue Linde gepflanzt haben. Außerdem habe man an diesem Vormittag auch gleich noch einen Formschnitt an den anderen Bäumen vorgenommen.

Arbeitseinsatz geplant

Unterstützer werden nun ebenfalls für ein weiteres Vorhaben gesucht: „Wir wollen am 26. Oktober einen Arbeitseinsatz im Ort durchführen“, ruft Jenny Kräcker auf. „In der Rudolf-Breitscheid-Straße gibt es mehrere verlassene Grundstücke, an denen wir die Gehwege und Gossen sauber machen wollen. Das sieht einfach nicht schön aus.“ Hierbei werden ab 9 Uhr möglichst viele fleißige Hände benötigt – „und auch Arbeitsmaterialien wie Besen, Schippen, Handschuhe, Schubkarren und so weiter“, ruft die Ortschefin auf. Als Entschädigung gebe es im Nachhinein für alle Helfer eine kleine Stärkung.