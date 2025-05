Das extreme Gewitter im Harz am 23. April hat massive Schäden bei Familie Scharf aus Dardesheim hinterlassen. Ein Besuch einen Monat später zeigt, dass nichts mehr ist, wie es vorher einmal war.

Massive Schäden in Dardesheim

Dardesheim. - Nichts ist mehr, wie es einmal war. Seit eine Gewitterzelle am 23. April massive Schäden im Zuhause der Dardesheimer Familie Scharf angerichtet hat, ist an Alltag nicht mehr zu denken für die Eheleute. Einen Monat nach dem Schicksalstag, haben sie schon viel geschafft, aber noch ist kein Ende in Sicht. Geblieben sind nicht nur zerstörtes Inventar, Schlamm und eine Großbaustelle, sondern auch emotionale Belastung.