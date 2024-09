Fünf Millionen Euro Schaden: Was Großbrand in Osterwiecker Lagerhalle auslöste

Osterwieck/MG. - Der Schaden, den ein Großbrand in Osterwieck angerichtet hat, wird nun auf mindestens fünf Millionen Euro geschätzt. Darüber informiert ein Sprecher des Polizeireviers Harz sechs Tage nach dem verheerenden Flammeninferno in einer Lagerhalle. Auch die Ursache des Feuers sei nun bekannt.

Demnach kommen als wahrscheinlichste Zündquelle elektrotechnische Fehler in Betracht - wohl an der Photovoltaikanlage auf dem Dach der 5.000 Quadratmeter großen Halle. Das Feuer war am Sonnabend, 14. September, kurz nach 11.30 Uhr ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke war kilometerweit in der Fallstein-Region und im Nordharz zu sehen.

Lesen Sie auch: Nach Brand von Lagerhalle in Osterwieck: Schäden in unvorstellbarer Höhe

Zeugen berichteten, dass sie Explosionen hörten aus dem Inneren der Halle, die einst als Düngerfabrik errichtet wurde. 200 Feuerwehrleute und das Technische Hilfswerk waren mit den Lösch- und Abrissarbeiten bis Sonntag beschäftigt. Übrig blieben nur Schutt und Asche sowie aufgetürmte, verschmolzene Metallteile.

Groß war der Verlust für den Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Katastrophenschützer und Sanitäter der Bereitschaft Osterwieck sind einer der Mieter in der Halle: Sie konnten zwar vier Einsatzautos und ein Quad vor den Flammen retten sowie sechs hochexplosive Sauerstoff-Flaschen bergen, doch das Gros ihrer Ausrüstung verbrannte - von Zelten über Heizgeräte und Notfallrucksäcke bis zu Computern.