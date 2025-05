Wie lange die Verbindung über die Roßfurt in Tangermünde gesperrt bleibt.

Tangermünde sperrt alte Brücke in der Altstadt und sucht nach Lösungen

Seit gut einem Jahr ist der Weg über diese Brücke über die Roßfurt in Tangermünde gesperrt.

Tangermünde. - Nun ist es fast ein Jahr her, dass die Fußgängerbrücke über die Roßfurt in Tangermünde gesperrt wurde. Am 10. Juni vergangenen Jahres endete die routinemäßige Brückenprüfung mit einem Schock. Der Zustand hatte es erforderlich gemacht, die Brücke unverzüglich zu sperren.