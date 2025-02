Röderhof. - Der Huy ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Spaziergänger. Doch wer ihn einmal anders als zu Fuß erleben möchte, hat dazu am 1. Mai Gelegenheit.

An diesem Tag bieten Nancy und Christian Hecht vom Röderhofer Borschtalhof eine gemeinsame Kremserfahrt durch den Huy an. „Wir haben schon an anderen Ausfahrten, zum Beispiel in Langenstein, teilgenommen und weil wir das so schön fanden, wollten wir das gern auch hier bei uns machen“, erklärt Nancy Hecht.

„Hier gibt es zwar die Traditionsfahrt in Eilenstedt, aber wir möchten einfach ganz gemütlich durch den Huy fahren.“ Für dieses neue Format, das diesen Frühling Premiere feiert, werden nun Teilnehmer gesucht. „Wir suchen zum einen Leute, die mit einer Kutsche oder auf dem Pferd mitmachen wollen“, sagt die Röderhoferin. „Und auf der anderen Seite aber auch Gäste, die im Kremser beziehungsweise der Kutsche mitfahren wollen.“

Anmeldung für Kremserfahrt ab sofort möglich

Anmeldungen für beide Varianten sind direkt bei Nancy Hecht (telefonisch oder per WhatsApp unter der Nummer 0175/9443437) möglich und erforderlich. „Wir müssen ja erstmal schauen, wie viele Kutschen wir zusammenbekommen, bevor wir wissen, wie viele Plätze wir anbieten können“, erklärt sie. „Deshalb wäre eine sehr zeitnahe Meldung schön, damit wir anfangen können zu planen.“

Vorgesehen sei, dass man gegen 10 Uhr starte (Treffpunkt Röderhofer Teich) und von hier aus den Huy ansteuere. Auch einen Verpflegungsstopp gegen Mittag werde es geben - „darum kümmern wir uns“, so Nancy Hecht. Wie lange die Tour dauere, hänge ein wenig von der gewählten Strecke und den Teilnehmern ab, „aber ich denke, dass wir so gegen 15 oder spätestens 16 Uhr wieder zurück sind“, sagt sie.