Tourismus im Harz Halberstadts Gästehaus Spiegelsberge steht zum Verkauf – wie geht es jetzt weiter? Das sagt OB Szarata
Die Einwohner von Halberstadt hängen an ihrem Gästehaus Spiegelsberge. Doch der Eigentümer will es verkaufen. Was hat die Stadt mit dem historischen Gebäude vor?
Aktualisiert: 09.02.2026, 10:19
Halberstadt. - Das historische Gästehaus Spiegelsberge thront über Halberstadt und hat dennoch einige Tiefen erlebt. Nach jahrelangem Leerstand fand sich im Frühjahr 2025 ein neuer Pächter, der dem denkmalgeschützten Gebäude Leben eingehaucht hat. Doch der Eigentümer hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.