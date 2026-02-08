Die Einwohner von Halberstadt hängen an ihrem Gästehaus Spiegelsberge. Doch der Eigentümer will es verkaufen. Was hat die Stadt mit dem historischen Gebäude vor?

Halberstadts Gästehaus Spiegelsberge steht zum Verkauf – wie geht es jetzt weiter? Das sagt OB Szarata

Auf den ersten Blick nicht zu sehen, aber an einigen Stellen im Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt müsste man mal Hand anlegen.

Halberstadt. - Das historische Gästehaus Spiegelsberge thront über Halberstadt und hat dennoch einige Tiefen erlebt. Nach jahrelangem Leerstand fand sich im Frühjahr 2025 ein neuer Pächter, der dem denkmalgeschützten Gebäude Leben eingehaucht hat. Doch der Eigentümer hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.