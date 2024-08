Auf der Bundesstraße 245 in Schwanebeck sorgen mehrere Engstellen für Gefahr – sowohl für Autofahrer als auch für Anwohner. Nun hat Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin den Vorharz-Ort besucht. Was nimmt sie mit?

Gefährliche Ortsdurchfahrt im Landkreis Harz: Wie geht es an B 245 in Schwanebeck weiter?

Immer wieder kommt es vor allem beim Begegnungsverkehr von Lkw und Bussen zu gefährlichen Situationen auf der B 245 in Schwanebeck.

Schwanebeck. - Die Bundesstraße 245 in Schwanebeck wird immer mehr zum Problem für Autofahrer und Anwohner. Erst kürzlich gab es ein Verkehrschaos, als direkt an einer Engstelle der Ortsdurchfahrt ein Haus brannte und die Straße gesperrt werden musste. Der bis Juli amtierende Bürgermeister Lutz Gnade (CDU) hatte sich schon mehrfach an die Verbandsgemeinde Vorharz, den Landrat und den Landtagsabgeordneten Thomas Krüger (CDU) gewandt.

„Bereits seit 2016 haben wir Schriftverkehr zum Thema Ortsdurchfahrt“, bestätigte Krüger beim Besuch von Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP). Die Erweiterung der zwei Speditionen im Ort, der Bau des Zentrallagers für Daimler-Truck in Halberstadt und die allgemeine Verkehrszunahme sorgen hier mit drei besonderen Engstellen für viele Sorgen.

30.000 Fahrzeuge pro Woche

Für die Verbandsgemeinde berichtete Amtsleiter Sascha Meinert, dass es schon Unfälle beim Begegnungsverkehr gab. Geschwindigkeitstafeln hätten ergeben, dass viele der wöchentlich mehr als 30.000 Fahrzeuge im Städtchen die Tempo-30-Schilder nicht beachten. „Zahlreiche Eltern waren schon im Stadtrat und haben beklagt, dass die Kinder insbesondere auf dem Weg zur Turnhalle gefährdet sind“, so Meinert. Eine Ampel sollte geprüft werden.

„Nach dem Brand am Friedensplatz haben Lkw versucht, durch Nebenstraßen zu fahren, und beschädigten Bäume“, berichtete der neue Bürgermeister Max Könnecke (parteilos). Der Brummi-Verkehr sei das Hauptproblem. Das bestätigte Anwohnerin Christina Walter, die direkt an der Engstelle am Südtor wohnt. „Erst gestern wäre beinahe etwas mit einem Tanklaster passiert. Von unserem Haus fallen schon Brocken herunter. Die Lage ist unerträglich!“

„Bevor wir an den Bund als Träger der Straße herantreten, müssen wir klare Konzepte und zahlenmäßige Begründungen, eine Kosten-Nutzen-Analyse haben“, reagierte die Ministerin. Alle Infrastrukturprojekte müssten gerichtsfest geprüft werden, weil fast immer geklagt werde. „Die Ideen nehme ich mit und lasse sie von Fachleuten prüfen.“ So müsse die Sicherheit auf den Fußwegen verbessert, über eine Signalanlage gesprochen und öfter die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der B 245 kontrolliert werden.

Vorbild Huy für Radwege?

Diskutiert wurde auch über Radwege. „Das Radfahren auf den jetzigen Straßen ist lebensgefährlich“, stellte Könnecke klar. „Das Thema sollte im Rahmen der Bodenneuordnung mit bedacht werden“, sagte Thomas Krüger. Im Huy sei da manches gelungen. Schließlich sei auch die Nutzung von „aufgehübschten“ Feldwegen schöner als Radwege neben einer Bundesstraße.

Schließlich drehte sich die Diskussion um Geld, um in den Kommunen selbst einige Straßen und vor allem Gehwege auszubessern. Amtsleiter Meinert hört bei Ratssitzungen oft von Klagen der Fußgänger. „Schwanebeck hat noch den Vorteil, Einnahmen durch die Windkraftanlagen nutzen zu können“, erinnerte er.

Generell müsse der Wohnqualität in den Kommunen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, sagte die Ministerin. Sie selbst habe nach einer Verletzung am Bein erlebt, wie es einem auf den öffentlichen Wegen ergehe. Mehr Bauplätze, die Entwicklung zentraler Orte und die Förderung von Altbauten, um den Leerstand zu verringern, seien wichtige Aufgaben aus dem Landesentwicklungsplan.