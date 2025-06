Glasfaserausbau im Harzkreis Geförderter Ausbau startet in Halberstadt und Osterwieck: Firma erfasst bis Juli konkretes Interesse

Die Firma Epcan aus Vreden ist von der Kreisverwaltung Harz beauftragt, in den Ortsteilen von Halberstadt und einigen Ortsteilen der Stadt Osterwieck ein Glasfasernetz für superschnelles Internet zu installieren. Das Projekt geht jetzt mit der Nachfragebündelung in die erste heiße Phase. Was das für die Anwohner bedeutet.