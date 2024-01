Die Ortsteile von Osterwieck und Halberstadt, in denen bislang kein Glasfaserausbau geplant ist, können hoffen: Der Ausbau wird nun gefördert – was das für die Anwohner bedeutet.

Osterwieck/Halberstadt. - Es klingt ein bisschen wie ein Weihnachtsgeschenk. Eines, das allerdings erst in einigen Monaten „ausgepackt“ und in Betrieb genommen werden kann. Aber: Es ist eingetütet – der Bund fördert mit gut 18 Millionen Euro den Glasfaser-Ausbau in jenen Ortsteilen der Städte Osterwieck und Halberstadt, in denen der wirtschaftlich dominierte Ausbau für die einschlägigen Firmen bislang nicht lukrativ war und die daher bislang unberücksichtigt bleiben. Dazu gehören unter anderem Langenstein und das Schachdorf Ströbeck im Umfeld der Kreisstadt oder Zilly und Rohrsheim im Bereich Osterwieck.