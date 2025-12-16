weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Sicherheit im Harz Halberstadt: Diese Gehwege stehen ganz oben auf der Sanierungsliste – zwei wichtige fehlen

Viele Gehwege in Halberstadt warten auf ihre Sanierung. 73, sagt der Verkehrsbeirat der Stadt, sogar dringend. Die Stadtverwaltung hat nun eine Prioritätenliste vorgelegt. Die reicht nicht, sagt der Beirat.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 17.12.2025, 10:08
Der Gehweg an der Braunschweiger Straße in Halberstadt verwandelt sich bei Nässe an vielen Stellen in eine Pfützenlandschaft.
Der Gehweg an der Braunschweiger Straße in Halberstadt verwandelt sich bei Nässe an vielen Stellen in eine Pfützenlandschaft. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Es ist gut, dass es endlich eine Prioritätenliste für Gehwegsanierungen in Halberstadt gibt – da sind sich viele einig. Mehr als 20 Gehwege sind allein für die Kernstadt als dringend zu sanieren aufgelistet. In das Lob darüber mischt auch Kritik seitens des Verkehrsbeirates der Stadt.