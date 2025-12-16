Viele Gehwege in Halberstadt warten auf ihre Sanierung. 73, sagt der Verkehrsbeirat der Stadt, sogar dringend. Die Stadtverwaltung hat nun eine Prioritätenliste vorgelegt. Die reicht nicht, sagt der Beirat.

Halberstadt: Diese Gehwege stehen ganz oben auf der Sanierungsliste – zwei wichtige fehlen

Der Gehweg an der Braunschweiger Straße in Halberstadt verwandelt sich bei Nässe an vielen Stellen in eine Pfützenlandschaft.

Halberstadt. - Es ist gut, dass es endlich eine Prioritätenliste für Gehwegsanierungen in Halberstadt gibt – da sind sich viele einig. Mehr als 20 Gehwege sind allein für die Kernstadt als dringend zu sanieren aufgelistet. In das Lob darüber mischt auch Kritik seitens des Verkehrsbeirates der Stadt.