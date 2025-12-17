Nach dem Abriss der maroden Ringbrücke über der Brenneckestraße in Magdeburg ist am Dienstag nun die erste von zwei Behelfsbrücken eingehoben worden. Die zweite soll am Donnerstag folgen.

In den Abendstunden des Dienstag (16. Dezember 2025) lag die erste von zwei Behelfsbrücken für den Magdeburger Ring über der Brenneckestraße.

Magdeburg. - In Magdeburg haben in der Brenneckestraße die Arbeiten für die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings begonnen. Per Kran ist am Dienstag (16. Dezember 2025) die erste von zwei Behelfsbrücken eingehoben worden. Die Arbeiten dauerten länger als zunächst geplant. In den Abendstunden war es dann geschafft und die erste Behelfsbrücke lag auf den Widerlagern.

Die zweite Brücke folgt am Donnerstag (18. Dezember 2025). Anschließend werden die Bauwerke mit Schutzplanken und Schrammborden komplettiert.

Am 23. Dezember können dann die neuen Behelfsbrücken freigegeben und die gesamte Brenneckestraße wieder genutzt werden, teilte die Stadt mit. Da für die Baugeräte Platz für diese Präzisionsarbeit benötigt wird, sind bis Freitag (19. Dezember) die Auf- und Abfahrten des Magdeburger Rings in der Brenneckestraße gesperrt.