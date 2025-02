Schon seit der Eröffnung ist die Förderschule „Reinhard Lakomy“ in Halberstadt eigentlich zu klein. Gab es zunächst interne Lösungen, muss inzwischen die Hälfte der 24 Klassen in andere Schulen und Wohnungen ausweichen. Doch nun gibt es Hoffnung auf Verbesserung.

Gibt es endlich eine Lösung für die Raumnot der Lakomy-Schule in Halberstadt?

Wird die ehemalige Kindertagesstätte „Sputnik“ in Halberstadt zu Schulgebäude?

Halberstadt. - Endlich tut sich was. Die unhaltbaren Zustände für Schüler und Lehrer an der Reinhard-Lakomy-Schule in Halberstadt sollen bald vorbei sein.