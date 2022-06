Großbrand in Mastanlage in Zilly

Zahlreiche Feuerwehren der Stadt Osterwieck sind am Dienstagabend (1. März) gegen 21 Uhr zu einem Großbrand nach Zilly gerufen worden. Welche Probleme die Wehren beim Löschen des Futtermittellagers hatten.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Futterlager der Schweinemastanlage in Zilly bereits lichterloh in Flammen.

Zilly - Flammeninferno am Dienstagabend (1. März) in Zilly: Gegen 21 Uhr ist eine Schweinemastanlage in Brand geraten. Die Leitstelle beorderte nahezu alle Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Osterwieck nach Zilly.