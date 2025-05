Große Schneisen, breite Rückegassen und dazu zahlreiche Fällungen, die zu Lücken führen - im Huywald hat sich so einiges getan. Ein Prozess, der nicht allen gefällt. Die Naturschutzgruppe Halberstadt äußert beispielsweise große Bedenken, unter anderem bezüglich des Schutzstatus des Gebietes.

Halberstadt/Gemeinde Huy. - Wer in den vergangenen Wochen und Monaten durch den Huy spaziert ist, hat es sicher gesehen: Unmengen an Stämmen liegen am Wegesrand, zahlreiche Bäume sind gefällt worden - der Wald wirkt vielerorts ausgedünnt. Mehr geworden sind dagegen die Schneisen und Rückegassen, die notwendig waren, um das Holz aus dem Wald schaffen zu können. Wege haben unter diesem Prozess zum Teil ebenfalls extrem gelitten. Ein Zustand, der auch den Mitgliedern der Naturschutzgruppe Halberstadt, einem Ortsverband des Naturschutzbundes Deutschland, aufgefallen ist - und den sie stark kritisieren.