Nur noch Schutt und Asche sind von der Lagerhalle in Osterwieck übrig, die am Samstag Opfer eines Brandes geworden ist. Der Schaden, den das Großfeuer verursacht hat, ist immens.

Nach Brand von Lagerhalle in Osterwieck: Schäden in unvorstellbarer Höhe

Nur Schutt und Asche sind nach dem verheerenden Feuer von der großen Lagerhalle am westlichen Stadtrand übrig geblieben.

Osterwieck. - Auch am Dienstag war in Osterwieck das vernichtende Feuer in der historisch mal als Düngerfabrik errichteten Halle noch Gesprächsthema Nummer eins. Auf der Unglücksstelle herrschte indes gespenstische Stille. Brandgeruch lag immer noch über dem Areal. Von der riesigen Lagerhalle blieben nur Schutt und Asche sowie aufgetürmte, verschmolzene Metallteile übrig.