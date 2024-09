Nach dem Großfeuer, bei dem am Wochenende eine Lagerhalle in Osterwieck bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, sucht die Polizei nach der Ursache für das Inferno.

Nach Großfeuer in Osterwieck: Was löste Brand in Lagerhalle aus?

200 Feuerwehrleute sowie Kameraden des Technischen Hilfswerks haben am Samstag in Osterwieck mehr als viereinhalb Stunden gegen die Flammen gekämpft. Am Ende konnten sie die lichterloh brennende Halle nicht retten.

Osterwieck. - Nach dem Großfeuer, bei dem am Wochenende (14./15. September) eine Lagerhalle in Osterwieck bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, hat die Polizei am Montag (16. September) die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Beamter war vor Ort, um die Schäden in Augenschein zu nehmen sowie die Brandausbruchsstelle zu lokalisieren und den Brandverlauf nachzuvollziehen.