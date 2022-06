Großübung der Feuerwehren Dedeleben, Vogelsdorf und Pabstorf

Kurz vor 18 Uhr gingen die Sirenen in den Huy-Orten Dedeleben, Vogelsdorf und Pabstorf. Gemeldet war ein Brand im Kindergarten mit Personenschaden, der sich als Übungsalarm erwies.

Dedeleben - Wenn Huy-Gemeindewehrleiter Bodo Fuckert bei der Auswertung im Anschluss an eine Feuerwehrgroßübung von „recht ordentlichen Ergebnissen“ spricht, dann können die beteiligten Ortsfeuerwehren durchaus zufrieden sein. Denn der Chef ist bekannt für klare Worte an der richtigen Stelle. „Wir trainieren für den Ernstfall und dann geht es immer um Menschenleben“, so Fuckert.