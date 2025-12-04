Die Wahl des Weihnachtsbaums wird auf der Plantage von Frank Vogel aus Anderbeck (Huy) zum Erlebnis mit Imbiss und Glühwein. Zwischen Nordmanntanne, Fichte und Colorado-Tanne stehen zahlreiche Bäume bereit. Zwei Adventswochenenden laden zum Aussuchen, Sägen und Genießen ein.

Weihnachtsbaum selbst fällen? In Huy wird das zum Familien-Event

Anderbeck. - Klassische Nordmanntanne oder doch lieber eine Fichte? Handliche Größe von gut einem Meter oder raumfüllende vier Meter hoch? Ausladend und breit oder hoch und eher schmal? Die Wahl des passenden Weihnachtsbaums wirft viele Fragen auf und muss gut überlegt sein. Fündig wird man aber auf jeden Fall bei Frank Vogel in Anderbeck, wo man auch 2025 seinen Baum sogar selbst fällen kann.