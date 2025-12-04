Besorgte Eltern im Harz Drogen, Lärm, Vandalismus: Ist Wernigerodes Hauptbahnhof ein Problemviertel?

Über den Wernigeröder Bahnhof häufen sich die Beschwerden, einige Anwohner haben regelrecht Angst. Sie berichten von Vandalismus, Drogenkonsum und Straftaten. Verantwortlich dafür sollen Jugendliche sein. So reagieren Stadtverwaltung und Polizei.