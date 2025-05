Der Sponsorenlauf in Badersleben hat sich inzwischen gut etabliert und bringt jedes Jahr viele Spenden ein, die der Schule zugute kommen. Wofür die Kinder dieses Mal gelaufen sind.

Badersleben. - Möglichst viele Runden durch den Park drehen und damit Geld für die Schule sammeln - das ist vereinfacht das Konzept des Sponsorenlaufs an der Badersleber Grundschule, der seit 2021 einmal im Jahr stattfindet.

Die Auswertung des jüngsten Laufs im Herbst 2024 hat sich aus vielerlei Gründen dieses Mal etwas verzögert und konnte daher erst dieser Tage vollendet werden.

Tischtennisplatte war das Ziel

„Wir sammeln eigentlich immer, um unsere Sport- und Spielanlage zu erweitern“, erklärt Lehrerin Carolin Wichart, die bei diesem Projekt den Hut auf hat. „Dieses Mal wollten wir gern von dem Geld eine Tischtennisplatte kaufen - und das haben wir letztlich auch gemacht.“

Erlaufen haben die Schüler bei ihren durch einen Sponsor unterstützten Runden dieses Mal insgesamt 4430,40 Euro. Carolin Wichart hebt jedoch hervor: „Das ist alles freiwillig - jedes Kind kann mitlaufen, ob mit oder ohne Sponsor, und wieviel die Sponsoren pro Runde geben, ist auch ganz freiwillig und individuell. Das reicht von 50 Cent bis zehn Euro.“ Dankbar sei man jedoch für jeden einzelnen Cent.

Zusätzlich zur Tischtennisplatte, die von den Bauhofmitarbeitern installiert wurde - „und das ganz toll“, wie Wichart lobend erwähnt - und so zum Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag offiziell eingeweiht werden konnte, konnte außerdem noch ein Badmintonnetz gekauft werden. Dieses sei leicht auf- und abbaubar, nicht fest installiert und könne so zum Beispiel zu Klassenfahrten mitgenommen werden.

Siegerehrung und Aussicht auf Wiederholung

Anfang dieser Woche erfolgte dann auch die Siegerehrung, bei der der Viertklässler Mats mit seinen 20 Runden als Gewinner hervorging. Sein Name wird nun auf dem großen Schulpokal für immer verewigt - außerdem kann er einen kleinen Pokal als Trophäe mit nach Hause nehmen.

Aufgrund des erneuten Erfolges wird es auch in diesem Jahr im Herbst wieder einen Lauf geben - dann sind die Erlöse für eine Abdeckplane vor allem für die Weitsprunggrube gedacht.