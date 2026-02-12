Spendensammlung in der Börde Spenden der Bürger werden für Projekte in der Region verwendet
Die traditionelle Spendensammlung des DRK-Kreisverbands Wanzleben ist auf eine große Beteiligung aus der Bevölkerung gestoßen. Der Erlös soll für Projekte in der Region verwendet werden.
Wanzleben - Entgegen dem aktuellen Trend ist die Aktion zu einem großen Erfolg für das DRK geworden. Die Vorzeichen standen jedoch nicht zum Besten, beklagt doch der Bundesverband einen starken Spendeneinbruch in Deutschland. Nicht so jedoch in der Region.