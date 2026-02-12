Die traditionelle Spendensammlung des DRK-Kreisverbands Wanzleben ist auf eine große Beteiligung aus der Bevölkerung gestoßen. Der Erlös soll für Projekte in der Region verwendet werden.

Spenden der Bürger werden für Projekte in der Region verwendet

Schirmherr Martin Tunsch (von links) freut sich mit DRK-Geschäftsführer Guido Fellgiebel und dem Vorsitzenden Torsten Winkelmann über den Erfolg bei der Spendensammlung.

Wanzleben - Entgegen dem aktuellen Trend ist die Aktion zu einem großen Erfolg für das DRK geworden. Die Vorzeichen standen jedoch nicht zum Besten, beklagt doch der Bundesverband einen starken Spendeneinbruch in Deutschland. Nicht so jedoch in der Region.