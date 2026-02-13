Mit Rita Katillus ist 2023 ein umstrittenes Osterburger Original gestorben. Nun entwarfen Gymnasiasten Schriftzüge für ihren Grabstein. Die Jury hat ihre Wahl getroffen.

Ausgewählt: Jette Frommhagen, Elftklässlerin des Gymnasiums Osterburg, mit ihrem Entwurf für den Grabstein des 2023 verstorbenen Osterburger Originals Rita Katillus. Das Papier geht nun zum Steinmetz.

Osterburg. - Konrad Moesenthin hätte nicht gedacht, dass ihm Rita Katillus nochmal als Thema begegnet. Da wird der Elftklässler des Osterburger Gymnasiums nicht der einzige sein. Rita Katillus, das umstrittene Osterburger Original, war am 25. Mai 2023 gestorben. Dass sich nun Schüler mit ihr beschäftigt haben, ja, wie hätte sie selbst das gefunden? Da die Initiative vom Pfarrer kommt, bestimmt gut. Der Kirche hat „Rita“ vertraut. Mit behördlichen Institutionen war es so eine Sache.