Halberstadt: Corona bestimmt die Gästelisten

301 Mädchen und Jungen feiern in diesem JAhr in Halberstadt ihre Einschulung.

Halberstadt - Die Sommerferien sind beendet, am morgigen Sonnabend beginnt für viele Mädchen und Jungen mit der Einschulungsfeier ein neuer Lebensabschnitt. Das zweite Jahr in Folge bestimmt die Corona-Pandemie die Feiern für die insgesamt 301 Abc-Schützen (2020 waren es 279) an den sechs staatlichen und einer privaten Grundschule in der Stadt Halberstadt.