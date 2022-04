Halberstadt: Das Beste aus beiden Schul-Welten

Martineum und Kollwitz-Gymnasium Halberstadt sollen fusionieren. In Wernigerode gab es Demos gegen die dortige Schulfusion. Warum es in Halberstadt ruhig blieb, erklären die Schulleiter.

Halberstadt - Sie sind nicht begeistert von dem, was der Kreistag jüngst beschlossen hat. Sabine Hesse und Stefan Pasderski leiten Schulen, die sich in den vergangenen 30 Jahren eigene Profile und Schwerpunkte gegeben haben. Doch warum geht in Halberstadt niemand auf die Straße, so wie es in Wernigerode der Fall war nach dem Beschluss der Schulentwicklungsplanung?