Halberstadt: Der „Regenbogen“ ist eine Baustelle

Wände wurden in der Kita „Regenbogen" weggerissen, um die Räume zu vergrößern.

Halberstadt - Kinder sucht man derzeit in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ im Weingarten in Halberstadt vergebens. Die Kleinen sind samt Erzieherinnen mit Sack und Pack ausgezogen. Zeitlich begrenzt, denn das aus den 1960er Jahren stammende Gebäude hat sich in eine Baustelle verwandelt. Die Stadt Halberstadt gab grünes Licht für die komplette Sanierung des Flachbaus.