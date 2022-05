Halberstadt: Ein besonderer Ort in der Altstadt

Ein Fluch lag auf dem Areal an der Judenstraße in der Altstadt Halberstadts. Die Stadt sucht über Jahrzehnte vergebens nach Bauherren, die dort die Baulücken füllen.

Halberstadt - Mehr als zwei Jahrzehnte wartet die Stadt Halberstadt auf Interessenten, die an der Judenstraße ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen wollen. Das 4500 Quadratmeter große Areal ist die letzte Abrissbrache mitten in der Altstadt. Die Filet-Grundstücke will nur niemand. Unklar ist, warum das so ist.