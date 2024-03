Halberstadt. - Politessen auf Streife und Flitzer-Blitzer am Straßenrand gehören nicht zu den Sympathieträgern einer Kommune. Zur Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit setzt aber auch das Halberstädter Ordnungsamt beide im Stadtgebiet ein. Dies geschah im ruhenden Verkehr, also zur Einhaltung der Parkplatz-Ordnung, und im fließenden Verkehr 2023 mit ganz unterschiedlicher Intensität, berichtet Ordnungsamtschef Ralf Fleischhauer im Gespräch.

Falschparker oder Verstöße gegen die Standdauer von Fahrzeugen standen im vergangenen Jahr wieder verstärkt im Mittelpunkt der Streifentätigkeit der Politessen, so Ralf Fleischhauer. „Mit der Besetzung der dritten Planstelle im Bereich Verkehrsüberwachung ab Mai 2023 hat sich die Anzahl der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht“, stellt der Ordnungsamtsleiter fest. In den Jahren zuvor war das Ordnungsamt in diesem Bereich personell eher schwach besetzt. Dank der Aufstockung seien die Erträge in diesem Bereich von 176.542 Euro (8.733 Fälle) in 2022 auf immerhin 256.738 Euro (11.933 Fälle) in 2023 gestiegen.

Verwarnung statt Kasse

Das bedeute jedoch nicht, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nur auf Umsatz aus sind, wie weitere Zahlen zeigen. Die Ordnungshüter drückten bei Verstößen das eine oder andere Mal ein Auge zu. Wurden 2022 noch 1543 mündliche Verwarnungen ausgesprochen, so waren es ein Jahr weiter 1727.

„Die Präsenz der Verkehrsüberwacher an den Schulstandorten in der Kreisstadt hat sich positiv auf das Parkverhalten der Eltern ausgewirkt, die morgens ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule bringen beziehungsweise nach Schulschluss wieder abholen“, informiert Ralf Fleischhauer. In den Vorjahren habe es immer wieder massive Probleme und Verstöße gegen die Verkehrssicherheit gegeben, teils sogar Chaos vor den Schulen.

Voriges Jahr wurde in der Wolfsburger Straße vor der Goethe-Grundschule in Halberstadt sogar ein Schüler von einem Pkw erfasst. Daraufhin verstärkten Polizei und Ordnungsamt die Überwachung des Umfelds und widmeten die Straße sogar zur Einbahnstraße um.

Weniger Personal

Mit Personal- und Technikproblemen habe das Ordnungsamt bei der Überwachung des fließenden Verkehrs - also der Geschwindigkeitsüberwachung - zu kämpfen gehabt. Das habe sich direkt auf die Überwachungszeiten niedergeschlagen, die im Vergleich zum Vorjahr 2023 deutlich zurückgegangen seien. Verzeichnete die Stadt 2022 noch 1.796 Geschwindigkeitsmessstunden, so waren es ein Jahr später nur 964 Stunden.

Folglich seien die Erträge von 197.917 Euro in 2022 auf 140.595 Euro“ gesunken. Dabei wurden im Stadtgebiet insgesamt 7.555 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet“, so der Ordnungsamtschef.

In 1.350 Fällen erfolgte die Abgabe an die Zentrale Bußgeldstelle Magdeburg, weil es sich hierbei um Bußgeldtatbestände handelte beziehungsweise die Verwarnungen nicht fristgemäß beglichen worden seien.