Zahlreiche Landes- und Bundesstraßen im Landkreis Harz verwandeln sich in diesem Jahr in Baustellen, teils unter Vollsperrung. Das bestätigt auf Nachfrage das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt. Die Verkehrsadern werden entweder saniert oder Brückenbauwerke erneuert beziehungsweise instand gesetzt. Das lassen sich Bund und Land insgesamt 12,9 Millionen Euro kosten, so Andreas Tempelhof, Sprecher des Ministeriums in Magdeburg. Damit nimmt der Harz einen Spitzenplatz unter den Landkreisen Sachsen-Anhalts ein.

Insgesamt 23 Projekte stehen im Investplan. Viele davon würden sich derzeit noch in der Ausschreibung befinden, betont der Behördensprecher. Daher könne man bislang nur teilweise etwas zur Bauzeit beziehungsweise -dauer sagen. Steigende Baukosten und der Fachkräftemangel in den Straßenbauunternehmen würden keinen Einfluss auf die zahlreichen Bauprojekte haben, schließt Michael Schanz, Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich West, aus.

„Grundlage der Ausschreibungen bilden aktuelle Kostenberechnungen, die das derzeitige Preisniveau im Regelfall zutreffend widerspiegeln“, so der Amtsleiter. Der Fachkräftemangel sei zwar auch auf Ebene des Landes bemerkbar, dieser sei aber bisher –noch– nicht akut bei den Auswirkungen auf die Ausschreibungen.

1 B 79 Halberstadt-Aspenstedt:Die Sanierung der Bundesstraße gehört mit 3,32 Millionen Euro zu den finanzintensiven Vorhaben in diesem Jahr. Die Arbeiten sollen laut Ministerium von Juli bis September dauern.

2 B 81 Ortslage Halberstadt:Fortgeführt werden sollen die Arbeiten zur Verbesserung der Fahrbahn im Abschnitt zwischen der Wehrstedter Brücke und bis zur Ortsausfahrt in Richtung Magdeburg. Dafür standen insgesamt 642.000 Euro zur Verfügung, von denen im vergangenen Jahr bereits 482.000 Euro ausgegeben worden seien. Sperrungen oder Teilsperrungen sind nicht vorgesehen.

3 B 27 Landesgrenze bis Königshütte:In den Vorjahren flossen bereits 3,3 Millionen Euro in die Erhaltung der Bundesstraße. In diesem Jahr stehen dafür weitere 450.000 Euro zur Verfügung. Zu Bauzeit und möglichen Sperrungen kann das Ministerium derzeit keine Angaben machen.

4 B 185 Ortsdurchfahrt Ballenstedt-Kreisverkehr Hoymer Straße:400.000 Euro stehen laut Ministerium für die Erhaltung der Bundesstraße zur Verfügung. In der Zeit von Juni bis Oktober soll sich der Abschnitt in eine Baustelle verwandeln. Dabei sei vorgesehen, den Kreisverkehr halbseitig zu sperren, die Straße werde unter Vollsperrung ausgebaut.

5 B 185 Ermsleben-Ballenstedt:Hier beteiligt sich der Bund am Neubau eines Fahrradweges und stellt dafür 2,92 Millionen Euro bereit. Davon wird in diesem Jahr eine Million ausgegeben wird, die Restsumme in den Folgejahren.

6 B 185 von der Landesstraße Mägdesprung-Alexisbad:Saniert werden soll die Bundesstraße in diesem Abschnitt ebenfalls in mehreren Abschnitten. Insgesamt stehen dafür drei Millionen Euro bereit. Eine Million wird in diesem Jahr ausgegeben, der Rest in den Folgejahren. Zu Bauzeit und möglichen Sperrungen kann das Ministerium derzeit keine Angaben machen.

7 B 242 Hasselfelde:970.000 Euro stehen für die Erhaltung der Brücke über den Sellgraben zur Verfügung, von denen 160.000 Euro in diesem Jahr ausgegeben werden und 810.000 Euro laut Plan in den Folgejahren. Dafür soll die Brücke von November diesen Jahres bis März 2026 voll gesperrt werden. Ebenfalls im Verlauf der B 242 verwandeln sich die Hasselbachbrücke und die Straße in der Zeit von November 2024 bis März 2026 in eine Baustelle. Dafür sind insgesamt 550.000 Euro eingeplant. Die Bauarbeiten würden laut Michael Schanz unter Vollsperrung laufen.

8 B 242 bei Stiege:Die Bundesstraße soll im Bereich vom Verkehrsknoten L 236 (Breitenstein) und Stiege im Zeitraum August bis September unter Vollsperrung saniert werden. Dafür stehen 1,1 Millionen Euro zur Verfügung.

9 B 244 Ortslage Wernigerode:Für die Erhaltung des Altstadtkreisels in Wernigerode stehen im Investplan 2,26 Millionen Euro, von denen bereits zwei Millionen ausgegeben worden seien. Für Restarbeiten sollen noch einmal 240.000 Euro fließen. Mit weiteren 253.600 Euro beteiligt man sich an der Sanierung der Johann-Sebastian-Bachstraße.