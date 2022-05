Halberstadt: Kabeldiebe kappen Hauptstromleitung

Halberstadt - Kabeldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch beim Versuch, Leitungen zu entwenden, in großen Teilen Halberstadts für einen Stromausfall gesorgt. Sie verursachten nicht nur teilweise mehrstündige Netzfälle, sondern einen materiellen Schaden im geschätzten fünfstelligen Bereich, so Sebastian Hübner, Sprecher der Halberstadtwerke, am Donnerstag gegenüber der Volksstimme.