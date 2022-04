Halberstadt: Keine Pflanzen im Blumen-Stadtwappen

Vergangene Woche gab es einen Fototermin, um das neue blühende Stadtwappen in der Halberstädter Plantage zu feiern. Doch nun fehlen die Blüten,. Das hat Gründe.

Halberstadt - Besorgte Leser haben sich über die Osterfeiertage in der Redaktion gemeldet. Das in der Plantage angelegte Stadtwappen sei zwar noch als Beet zu erkennen, doch es fehlten die Blumen. Weiße und rote Eisbegonien sollten dem Wappen Farbe verleihen, wie die Volksstimme in ihrer Samstagsausgabe berichtet hatte.