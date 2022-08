Halberstadt: Mängel nach Sanierung der B 81 entdeckt

Halberstadt - Bereits am Tag nach der Freigabe der sanierten Bundesstraße 81 zwischen Halberstadt und Wilhelmshöhe gab es massive Kritik am Zustand der stark frequentierten Strasse. Von Pfusch war und ist in Leserbriefen an die Volksstimme beziehungsweise am Redaktionstelefon schnell die Rede.