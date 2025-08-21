Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln und eine überraschende Wiedervereinigung: Das Duo The Love Keys ist am 23. August im Garten des Burchardiklosters Halberstadt zu erleben.

Im Garten des Burchardiklosters Halberstadt sind am 23. August The Love Keys zu Gast.

Halberstadt. - „Hier in der Region hat ja alles angefangen“, sagt Oliver Freff. Der Halberstädter unterstützt seit Jahren das musikalische Wirken von Aleah Gandharvika, die als Ulrike Müller in Osterwieck aufwuchs. Trotz ihrer Reisen rund um die Welt ist die Künstlerin der Harzregion verbunden geblieben. Dass die Wiedervereinigung des Duos The Love Keys in Halberstadt stattfindet, ist von daher wohl kein Zufall.