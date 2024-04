Heinz Gorges, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Halberstadt, hofft, dass der Verein bald ein neues Heim direkt neben der Reithalle in den Spiegelsbergen bekommt.

Halberstadt. - Das Spiegelsbergengut im Süden Halberstadts war über viele Jahre das Zuhause für die 70 Mitglieder des 1993 gegründeten Reit- und Fahrvereins Halberstadt. In landschaftlich idyllischer Lage befinden sich auch die Reithalle des Vereins sowie die Koppeln für die Pferde. In diese Idylle platzte Anfang 2024 die Kündigung für die Räume im Spiegelsbergengut. Außerdem verlor der Verein den Reitplatz am Höhlenweg, weil die Eigentümer das Areal neu verpachtet haben.