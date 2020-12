Am 30. November wurde eine Frau bei einem Wildunfall schwer verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der B81 in Richtung Halber...

Blankenburg/Halberstadt (vs) l Auf der B81 hat sich am 30. November ein Wildunfall ereignet. Eine 60-Jährige fuhr aus Richtung Blankenburg in Richtung Halberstadt, als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin des Hyundai kollidierte mit dem Tier und verlor die Kontrolle über ihr Auto.

Anschließend fuhr sie in den Straßengraben, kollidierte mit mehreren Bäumen, überschlug sich mehrfach und kam auf dem anliegenden Acker zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.