Klimaschutz im Harz Halberstadt soll endlich ein Klimaschutzkonzept bekommen

Das Klima verändert sich, das ist auch in Halberstadt zu spüren. Um zum einem mehr für den Klimaschutz zu tun, zum anderen die Stadt selbst besser an die Veränderungen anzupassen, soll ein Konzept Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.