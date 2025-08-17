Klimaschutz im Harz Halberstadt soll endlich ein Klimaschutzkonzept bekommen
Das Klima verändert sich, das ist auch in Halberstadt zu spüren. Um zum einem mehr für den Klimaschutz zu tun, zum anderen die Stadt selbst besser an die Veränderungen anzupassen, soll ein Konzept Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
17.08.2025, 15:15
Halberstadt. - Klimaschutz - für einige ein hohles Wort, für andere essenziell, um „auch in Zukunft wohlständig zu leben“, wie es die Ströbeckerin Anneli Borgmann in der Debatte um das Klimaschutzkonzept für Halberstadt formulierte.