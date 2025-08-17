weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Klimaschutz im Harz: Halberstadt soll endlich ein Klimaschutzkonzept bekommen

Klimaschutz im Harz Halberstadt soll endlich ein Klimaschutzkonzept bekommen

Das Klima verändert sich, das ist auch in Halberstadt zu spüren. Um zum einem mehr für den Klimaschutz zu tun, zum anderen die Stadt selbst besser an die Veränderungen anzupassen, soll ein Konzept Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Von Sabine Scholz 17.08.2025, 15:15
Ein Blick von oben auf Halberstadt - hier sind Judenstraße, Grudenberg und Liebfrauenkirche in Halberstadts Altstadt gut zu sehen - zeigt, wie grün das Stadtbild an vielen Stellen ist. Wichtig für heißer werdende Sommer.
Ein Blick von oben auf Halberstadt - hier sind Judenstraße, Grudenberg und Liebfrauenkirche in Halberstadts Altstadt gut zu sehen - zeigt, wie grün das Stadtbild an vielen Stellen ist. Wichtig für heißer werdende Sommer. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Klimaschutz - für einige ein hohles Wort, für andere essenziell, um „auch in Zukunft wohlständig zu leben“, wie es die Ströbeckerin Anneli Borgmann in der Debatte um das Klimaschutzkonzept für Halberstadt formulierte.