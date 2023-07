Halberstadt - Sie muten großstädtisch an, die breiten Trassen der Heinrich-Julius- und Kühlinger Straße sowie des Hohen Wegs in Halberstadt. Zumindest für letzteren könnte bald das Tempolimit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden.

Der Hohe Weg schlägt eine große Bresche ins Stadtbild, sorgt für eine räumliche Trennung zwischen Domplatz und Stadtzentrum. Das zu ändern, war vor Jahren mit großer Bürgerbeteiligung intensiv diskutiert und befürwortet worden. Doch angesichts der knappen Finanzen wird wohl noch viel Zeit vergehen, bevor das Vorhaben – das Teil des im Januar 2020 beschlossenen Verkehrskonzeptes der Stadt ist – auch umgesetzt wird.

Holzmarkt bleibt zunächst unberührt

Weshalb Anneli Borgmann (Die Grünen) bereits im Frühjahr den Antrag in den Stadtrat einbrachte, zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes zunächst die Alternative eines Tempolimits zu nutzen (Volksstimme berichtete).

Während der jüngsten Ratssitzung wurde nun über dieses Ansinnen noch einmal diskutiert, allerdings gab es in der Zwischenzeit einige Hinweise, die Anneli Borgmann dazu veranlassten, einen veränderten Antragstext zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Eine der wesentlichen Veränderungen betrifft zum einen den Bereich, den die Tempo-30-Zone umfassen soll. Ursprünglich sollte die Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Hohen Weg sowie am Holzmarkt ab der Einmündung Heinrich-Julius-Straße/Kühlinger Straße sowie der Schmiedestraße gelten.

Im Stadtentwicklungsausschuss hatte Verkehrsplaner Martin Habsick darauf hingewiesen, dass es an der Doppelkreuzung Holzmarkt schwierig sei, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Die sei an sich zwar für eine Stadt leichter umsetzbar als ein streckenbezogenes Tempolimit, also eines, das sich auf eine einzelne Straße oder einen einzelnen Straßenabschnitt beschränke. Für den Holzmarkt würde die Verwaltung aber keine solche Zone ausweisen wollen, auch nicht für den Einmündungsbereich der Schmiedestraße.

„Das würde bedeuten, dass alle Ampeln abgebaut werden müssen und auch alle Markierungen auf den Fahrbahnen verschwinden“, erklärte Habsick. Damit würden auch die Radfahrstreifen wegfallen. In einer Tempo-30-Zone sollen zudem eigentlich auch alle Beschilderungen wegfallen, weil hier immer die Vorfahrtsregel rechts vor links gelte. Die Verwaltung sehe aber an dem Doppelknoten Holzmarkt einen Bedarf für Ampeln und entsprechende Fahrbahnmarkierungen.

Habsick betonte zugleich, dass es generell durchaus möglich sei, den kompletten Innenstadtbereich als Tempo-30-Zone auszuweisen. Zuvor wolle man aber Erfahrungen sammeln.

Fragen wegen der Busse und der Straßenbahn

Nun stehen auch am Hohen Weg Ampeln. Um hier aber dem Anliegen des Verkehrskonzeptes Geltung zu verschaffen, könnte eine 30er-Zone am Hohen Weg ab Höhe Domgang beginnen und bis zur Antonius- bzw. Gleimstraße führen. Allerdings stehen ja auch in diesem Abschnitt nicht ohne Grund Ampeln und es gibt in der Gerberstraße einen Zebrastreifen. „Deshalb schlagen wir vor, in einer ersten Phase für ein bis zwei Jahre zu testen, wie es mit Tempo 30 in dem Bereich funktioniert“, so Habsick. Heißt, die Ampeln bleiben zunächst stehen, werden aber abgeschaltet. Auch die Markierungen sowie der Zebrastreifen in der Gerberstraße blieben zunächst. Radfahrern solle man dann erlauben, auch den Gehweg nutzten zu dürfen. Sie könnten weiter auf der Fahrbahn radeln, müssten es aber nicht, wenn man den Fußweg entsprechend als „Für Radfahrer frei“ beschildere.

Bei der Kreuzung zu Dominikaner- und Gerberstraße müsse man zudem beachten, dass die Straßenbahn weiter Vorrang haben muss. Hier werde es ohne eine entsprechende Beschilderung nicht gehen. Zu prüfen sei auch, welche Auswirkungen auf den Busverkehr diese neue Regelung habe, da die Busse, die aus der Gerberstraße nach links in Richtung Zentrum abbiegen, zunächst ja keine Vorfahrt haben. Hier könnte eine Schwarz-Rot-Ampel helfen. Das heißt also eine Ampel, die nur bei Bedarf von den Stadtbussen eingeschaltet werde, ansonsten dunkel (schwarz) sei.

Nach dieser Testphase könne man dann entscheiden, ob es sinnvoll ist, die Ampel abzubauen und eine Vorfahrtsbeschilderung für die Straßenbahn ausreiche. In einer zweiten Phase könnten entsprechende Rückbauarbeiten und Beschilderungen folgen, was überschaubare Summen koste. Wobei Habsick das nicht vor 2025/2026 als realistisch ansehe, wie er sagte.

Erst in einer dritten Phase könnte dann die eigentlich im Verkehrskonzept verankerte bauliche Umgestaltung des Hohes Wegs erfolgen – wenn die Finanzen dafür bereitstehen.

Antragssteller für Versuchsphase

Da man den Argumenten Habsicks folgen könne, habe sich die Fraktion SPD/Bündnis 90/Die Grünen entschlossen, den Antrag entsprechend zu ändern, erläuterte Anneli Borgmann während der jüngsten Ratssitzung.

Man folge der Idee der Testphasen, denn auch so würden bereits einige der wesentlichen Ziele erreicht: die Reduzierung des motorisierten Verkehrs in der Innenstadt und eine damit einhergehende Steigerung der Aufenthaltsqualität. Und auch die Überquerung des Hohen Weges werde einfacher. Zudem würde zumindest in Teilen ein Lückenschluss zu den schon bestehenden Tempo-30-Zonen in der angrenzenden Altstadt und im Bereich Schuhstraße geschaffen.

Der Stadtrat folgte dem geänderten Antrag und stimmte bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für Tempo 30 auf dem Hohen Weg.