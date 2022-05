Halberstadt: Springbrunnen wartet auf Hilfe

Die bunten Blumen können den schlechten Zustand nicht kaschieren. Der einst beliebte Brunnen an der Ecke Breiter Weg/Schützenstraße verwahrlos ehr und mehr.

Regenwasser füllt das Becken, die Bepflanzung kann die desolate Umrandung des Brunnens am Breiten Tor nicht kaschieren.

Halberstadt - Am Ende des Breiten Wegs, in der Grünanlage an der Schützenstraße, fristet ein Brunnen ein kümmerliches Dasein. Wassoll mit ihm geschehen?