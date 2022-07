Halberstädter Burchardikloster bekommt neuen Hof

Halberstadt - Seit Jahren in der Diskussion, soll nun der Hof des Burchardiklosters in Halberstadt saniert und neugestaltet werden. Dafür sprach sich der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates während seiner jüngsten Tagung aus. Das Areal, das sich in städtischem Besitz befindet und von der AWZ-Bildungs- und Betreuungsservice GmbH Halberstadt sowie der Cage-Stiftung genutzt wird, befindet sich in einem schlechten Zustand.