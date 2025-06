Die Läden am Breiten Weg kämpfen ums Überleben. Es herrsche blankes Chaos auf der seit Ende 2023 bestehenden Baustelle, sagen die Anlieger. Sogar den Rücktritt von Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) fordert einer der entnervten Händler, der mittlerweile überlegt, ganz aus Halberstadt wegzugehen.

Halberstädter Händlern am Breiten Weg machen ihrer Wut über die Stadtverwaltung Luft

Yvonne Neumann, Martina Schulze, Dim Uyen Nguyen, Raffale Imbriani und Guido Böttcher (von links) sind mehr als nur genervt von der Dauerbaustelle, die der Breite Weg in Halberstadts Zentrum seit mehr als anderthalb Jahren ist.

Halberstadt. - Kaum ein Passant findet noch die Lücke im Wald von Bauzäunen, die den Zugang in die Geschäfte an Halberstadts Breitem Weg ermöglicht. „Inzwischen geht es an die Existenz“, sagt Guido Böttcher.