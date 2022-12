Halberstädter helfen, einen versteckten Garten sichtbar zu machen

Halberstadt bietet eine reiche Kultur. Doch in Zeiten knapper Kassen ist Kultur auf Hilfe angewiesen. Zumal, wenn es um versteckte Plätze geht.

Halberstadt - Versteckt. Diese Beschreibung passt sehr gut – sowohl für das Schraube-Museum in Halberstadts Altstadt, als auch für seinen Garten. Und weil versteckt zu sein, manchmal auch die Gefahr in sich birgt, in Vergessenheit zu geraten, sollen beide nun wieder besser wahrnehmbar werden.