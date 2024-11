Es ist eine gute Tradition in Halberstadt: Am Samstagabend vor dem ersten Advent wecken Jung und Alt auf dem Domplatz gemeinsam den Advent. Was die Familien noch erwartet.

Halberstadt. - Es ist beliebt, das Einläuten des Advents in Halberstadt. Auch am Samstag, 30. November, wird diese schöne Aktion zu Füßen des Halberstädter Doms stattfinden.

Seit dem ersten Treffen auf dem Domplatz wuchs die Fangemeinde und inzwischen kommen Halberstädter allen Alters, um mit kleinen und größeren Glöckchen die Domglocken zu wecken, auf dass sie den Advent einläuten. Zuvor haben die Mitglieder des Posaunenchors ab 17.30 Uhr ein Konzert von den Domtürmen herab gegeben und wenn „Kling, Glöckchen ...“ ertönt, ist es das Zeichen, einzustimmen.

Im Dom wartet musikalischer und besinnlicher Start in den Advent

Angeführt von den Cathredal Pipes, den Dudelsackspielern der evangelischen Kirchgemeinde Halberstadt, sowie der Kurrende, dem Kinderchor der Gemeinde, ziehen nach dem Gebimmel und Geklingel viele der Anwesenden in den Dom, um sich dort mit einer kurzen Andacht auf den beginnenden Advent einzustimmen.

Pfarrer Arnulf Kaus wird die Andacht halten und Hermann Josef Gröbe liest kurze, besinnliche Texte. Wenn dann das Adventslicht unter den Anwesenden geteilt und der berühmte Halberstädter Domstollen angeschnitten ist, beginnt er, der Advent. „In diesem Jahr wird ein Euro pro verkauftem Gebäck als Spende an die Kurrende gehen“, kündigt Pfarrer Kaus an.

Halberstadts Altstadt lockt zum Besuch der Weihnachtshöfe

Wer nach dem Glockengeläut nicht mit in den Dom geht, kann auf dem Domplatz den großen beleuchteten Weihnachtsbaum bewundern, der mit seinem Strahlen die Kulisse mit den Buden und Ständen der Domweihnacht erhellt.

So mancher schlendert dann auch in die Altstadt, wo schon am Freitagabend ein buntes Treiben begann, dass am Samstag ab 15 Uhr seine Fortsetzung findet. An 24 Höfen gibt es Stände mit Geschenken und Deko, kulinarische Stärkung, Mitmach-Angebote und viel handgemachte Musik.