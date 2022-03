Halberstädter Möbelwerke geschlossen

Halberstadt - Still ist es auf dem weitläufigen Betriebsgelände der HMW Möbel GmbH an der Otto-Spielmann-Straße geworden. Der Halberstädter Traditionsbetrieb, in dem einst etwa 170 Mitarbeiter tätig waren, in ein Geisterareal. Menschen, die dort Möbel bauen, sucht man vergebens.