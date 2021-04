Halberstädter Ortsteil investiert sein Ortsbudget für Blütenpracht

Klein Quenstedt (sc)

Es war wenig los im vergangenen Jahr. Coronabedingt fanden keine Feste statt und das Vereinsleben in Klein Quenstedt, einem Ortsteil Halberstadts, kam wie überall in Deutschland zum Erliegen. Was auch dazu führte, dass die 500 Euro, die der Ort in jedem Jahr zur eigenen Verfügung hat, nicht komplett ausgegeben wurde.

Während der jüngsten Ortschaftsratssitzung stand die Mittelvergabe wieder auf der Tagesordnung. Der Ortschaftsrat beschloss, einen Teil des Geldes für einen blühenden Ort zu verwenden. So soll der Kauf der Sommerbepflanzung der Blumenkästen und -kübel im Ort aus dem Budget beglichen werden. Die Frühjahrsblüher hatte eine Familie privat gespendet und eingepflanzt.

Auch für einen neuen Blühstreifen am Sport- und Freizeitplatz Am Butterberg soll Saatgut gekauft werden. „Für den Standort ist es sicher nicht so leicht, geeignetes Saatgut zu finden“, sagte Ortsbürgermeister Jens Geffert (CDU), weil das Areal meist sehr feucht ist.