Halberstadt. - Zigarettenkippen sind allgegenwärtig, nicht nur den Rauchern. Sie liegen auf Wegen, in Parks, in der Gosse. „Das sieht nicht nur nicht schön aus. Das kann für alle gefährlich werden“, sagt Reinhard Beck. Weshalb in Halberstadt etwas gegen die Kippen getan wird.