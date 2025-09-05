weather regenschauer
  4. Umweltschutz im Harz: Halberstädter sagen Zigarettenkippen den Kampf an

Nicht nur reden, sondern tun. Die Initiative „Unsere Stadt ist kein Aschenbecher!“ lädt für den 6. September zu einer Aufräumaktion ein, um Halberstadt von herumliegenden Zigarettenkippen zu befreien.

Von Sabine Scholz 05.09.2025, 06:45
Zigarettenkippen landen nicht immer im Aschenbecher, sondern auf Wegen und Grünflächen. In Halberstadt startet am 6. September eine gut einstündige Aufräumaktion. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Halberstadt. - Zigarettenkippen sind allgegenwärtig, nicht nur den Rauchern. Sie liegen auf Wegen, in Parks, in der Gosse. „Das sieht nicht nur nicht schön aus. Das kann für alle gefährlich werden“, sagt Reinhard Beck. Weshalb in Halberstadt etwas gegen die Kippen getan wird.