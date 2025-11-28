Denkmalschutz im Harz Halberstädter Verein macht es möglich: Lange Zeit versteckte Domfiguren rücken wieder ins Licht
Sie fristen im Wortsinn ein Schattendasein: elf Steinfiguren in Halberstadts Dom. Lange Zeit waren sie dem Blick der Besucher komplett entzogen. Das soll sich ändern. Der Domverein hat eine Spendenaktion gestartet - mit ersten sichtbaren Erfolgen.
28.11.2025, 10:30
Halberstadt. - Der Vereinschef ist hochgewachsen - aber selbst kleinere Menschen überragen diese beiden Bischöfe deutlich. Peter Pinkernelle steht neben zwei Steinfiguren, mit denen eine besondere Aktion des Fördervereins Dom und Domschatz zu Halberstadt startet.