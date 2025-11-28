weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Denkmalschutz im Harz: Halberstädter Verein macht es möglich: Lange Zeit versteckte Domfiguren rücken wieder ins Licht

Sie fristen im Wortsinn ein Schattendasein: elf Steinfiguren in Halberstadts Dom. Lange Zeit waren sie dem Blick der Besucher komplett entzogen. Das soll sich ändern. Der Domverein hat eine Spendenaktion gestartet - mit ersten sichtbaren Erfolgen.

Von Sabine Scholz 28.11.2025, 10:30
Peter Pinkernelle, Vorsitzender des Domvereins, neben den ersten beiden Pfeilerfiguren, die nach ihrer Restaurierung wieder ihren Platz an der Südempore des Halberstädter Doms einnehmen sollen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Der Vereinschef ist hochgewachsen - aber selbst kleinere Menschen überragen diese beiden Bischöfe deutlich. Peter Pinkernelle steht neben zwei Steinfiguren, mit denen eine besondere Aktion des Fördervereins Dom und Domschatz zu Halberstadt startet.