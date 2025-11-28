Denkmalschutz im Harz Halberstädter Verein macht es möglich: Lange Zeit versteckte Domfiguren rücken wieder ins Licht

Sie fristen im Wortsinn ein Schattendasein: elf Steinfiguren in Halberstadts Dom. Lange Zeit waren sie dem Blick der Besucher komplett entzogen. Das soll sich ändern. Der Domverein hat eine Spendenaktion gestartet - mit ersten sichtbaren Erfolgen.