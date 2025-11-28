Die Volksstimme sucht wieder die Magdeburger des Jahres. Das sind die Kandidaten und ihr Wirken und so können Sie abstimmen.

Stimmen Sie ab: Das sind die Kandidaten für den Magdeburger des Jahres 2025

Magdeburg. - Ab sofort sucht die Volksstimme wieder die Magdeburger des Jahres. Seit 1992 stellt die Redaktion bei der Wahl stets Personen in den Mittelpunkt, die es mehr als verdient haben, geehrt zu werden. Oft wirken sie abseits des Rampenlichts, tun aber Gutes für andere. So ist es auch bei der Neuauflage der Wahl für das Jahr 2025.