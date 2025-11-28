Ameos vor Erweiterung Kommentar zum geplanten Zentralklinikum in Halberstadt: Alle können nur profitieren
Wie sieht die Krankenhausversorgung im Harz künftig aus? Der Wettbewerb um das neue Zentralkrankenhaus sorgt für Diskussionen – und könnte den Landtagswahlkampf 2026 prägen. Politik und Betreiber stehen vor der Frage: Wer bietet die beste Lösung für Patienten und Beitragszahler?
Halberstadt. - Es ist abzusehen, dass die Krankenhauslandschaft zum Thema im Landtagswahlkampf 2026 wird. Schließlich befürchten die Bürger weitere Einschränkungen bei der Versorgung mit wohnortnahen Gesundheitsleistungen. Trotzdem sollte man zwischen begründeten Bedenken und purer Panikmache unterscheiden.