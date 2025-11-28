Ameos vor Erweiterung Kommentar zum geplanten Zentralklinikum in Halberstadt: Alle können nur profitieren

Wie sieht die Krankenhausversorgung im Harz künftig aus? Der Wettbewerb um das neue Zentralkrankenhaus sorgt für Diskussionen – und könnte den Landtagswahlkampf 2026 prägen. Politik und Betreiber stehen vor der Frage: Wer bietet die beste Lösung für Patienten und Beitragszahler?